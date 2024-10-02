Amazon Original映画『不都合な記憶』（原題：Previously Saved Version）を、2024年9月27日（金）よりプライム会員向けに世界独占配信中です。本作は、数々の映画やドラマ、舞台などで活躍する俳優・伊藤英明氏主演、また、俳優として幅広い役柄を演じ活躍中の新木優子氏をヒロインに迎え、日本アカデミー賞最多8冠を獲得した石川慶氏が監督と脚本を務めるサイコパスサスペンス・ロマンス映画。 西暦2200年、科学技術が発展し人類