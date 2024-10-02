ことし8月に神奈川県川崎市で相次いだ8件の不審火のうち1件について、放火の疑いで56歳の男が逮捕されました。警察は、ほかの不審火についても男の関与を調べています。警察によりますと、吉村浩司容疑者は、ことし8月、深夜に川崎市幸区のゴミ集積場の防鳥ネットに、ライターで火をつけたなどの疑いが持たれています。吉村容疑者は、横浜市のコンビニでカネを脅し取ろうしたとして逮捕・起訴されていますが、その際の調べで、不審