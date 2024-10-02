◇プロ野球セ・リーグヤクルト-広島(2日、神宮球場)引退試合に臨む青木宣親選手が有言実行のヒットを記録。打線は猛攻で2回までに5点を奪いました。試合前に「ヒットを打ちたいしホームランを打ちたい」と話していた青木選手は1点リードで迎えた2回の第2打席。2アウト1塁から広島先発・床田寛樹投手のストレートを鮮やかに流し打ち。有言実行となるレフト前ヒットでチャンスを広げると、長岡秀樹選手がライト線へタイムリーツー