中国・新疆で初の山間部１００万ＫＷ級風力発電所、建設順調【新華社ウルムチ10月2日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州モリ・カザフ自治県の南東部で、東方電気モリ100万キロワット風力発電プロジェクトの建設が進んでいる。同プロジェクトは新疆山間部で初の100万キロワット級風力発電設備で、中国で建設中の山間部風力発電設備としては、単体で最大の設備容量（発電能力）を持つ。プロジェクト完成後は、年間27億