「ヤクルト−広島」（２日、神宮球場）ヤクルト・青木の引退試合。１番・中堅で出場し、第２打席で左前打を放った。初回の第１打席は広島・床田の前に遊ゴロ。二回、２死一塁で回ってきた第２打席で、外角球を流して左前に運んだ。首位打者３回。安打製造器が日米通算２７２９安打目を放ち、集まった超満員のファンから大きな拍手を浴びた。青木は「最後の試合で一本ヒットが出てホッとしたます」とコメント。この後、３