「DMM TV」で配信されるオリジナルドラマ『外道の歌』でW主演を務める窪塚洋介（45）と亀梨和也（KAT-TUN／38）が2日、都内で行われた『DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup』に登壇。亀梨が、撮影初日に開始4時間で喉をつぶしそうになったことを明かした。【写真】オーラがすごすぎる…公開されたファーストルックビジュアル今作は、漫画雑誌『ヤングキング』（少年画報社）で2014年から2023年まで連載されていた渡邊ダイ