日本サッカー協会の影山雅永技術委員長はは９日、都内で技術委員会後に取材に応じ、大学や高校に所属したままＪリーグの公式戦に出場ができる特別指定選手制度の在り方について議論したと明かした。選手として最も成長する年代に、種別や連盟の垣根を越えて「個人の能力に応じた環境」を提供することを目的とする同制度。所属元、選手、受け入れ先のＪクラブの申請を受け、基準を満たした場合に技術委員会が認定した選手が、大