県警の相次ぐ不祥事を巡り県議会の委員会では2日も追及が相次ぎました。県議会には県警の相次ぐ不祥事をめぐる陳情が22件出されていますが、そのうち百条委員会の設置を求める項目は継続審査となりました。2024年4月以降、元幹部や現職の警察官、計4人が逮捕・起訴されたことを受け、県警は再発防止策を発表しました。再発防止策は高い職務倫理を養うことや個人情報の保護に対する意識を高めることなど4つの柱から構成されてい