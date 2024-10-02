◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２日・神宮）ヤクルト・青木宣親外野手が引退試合に「１番・中堅」で出場。２回に日米通算２７２９安打目を放った。１―０の２回２死一塁の場面で床田の直球を華麗に左翼線に運んだ。「最後の試合で１本ヒットが出てホッとしてます」と安どの表情を浮かべた。