◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）２８日にリーグ優勝を決めた巨人のシーズン最終戦に、山崎伊織投手が２年連続の２ケタ勝利となる１０勝目を目指して先発。２回まで無失点で投球を終え、２年連続で規定投球回に到達した。山崎伊は１回１死から牧秀悟内野手に右前打、２死からオースティン内野手に四球を与え２死一、二塁とされたが、宮崎敏郎内野手を空振り三振に打ち取り無失点。２回は２死から