【エルサレム＝西田道成】イスラエル主要紙ハアレツによると、イスラエル中部の商都テルアビブ近郊ヤッファで１日、ライフル銃や刃物で武装したパレスチナ人の男２人が路面電車の停留所周辺で通行人を襲撃し、少なくとも７人が死亡、１６人が負傷した。男２人は治安当局者や通行人によって撃たれ、少なくとも１人が死亡した。男２人はいずれもパレスチナ自治区ヨルダン川西岸南部ヘブロン在住の２０歳代で、イスラエルの滞在許