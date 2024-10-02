赤沢亮正防災庁設置準備担当相は2日、災害時に政府の司令塔機能を担う「防災庁」に関し、2026年度中の創設を目指す方針を表明した。記者会見で「まずは（現行の）内閣府防災担当部局の組織、人員、予算などの大幅拡充を進める」と道筋を示した。防災庁には専任の大臣を置き、発生対応だけでなく事前防災の強化にも努めるとした。今後、関係省庁によるチームを設置し具体的な検討を始める。ただ、防災庁の輪郭は現時点ではっき