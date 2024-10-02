岐阜県大垣市での風力発電施設の建設計画をめぐる個人情報の漏えい訴訟で、岐阜県は警察による情報収集および保有は違法とした控訴審判決を受け入れ、上告を断念しました。 訴えなどによりますと、大垣市の三輪唯夫さんら4人は風力発電所の建設に反対したことをめぐり、岐阜県警が個人情報を収集しそれを事業者に提供したのは違法として情報の抹消を求めていました。 9月に行われた控訴審で名古屋高裁は「岐阜県警によ