お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が1日、アメーバオフィシャルブログを更新。9歳の長女・詩歌（うた）ちゃんのバレエの発表会を振り返った。【別カット1点】バレエ発表会にむけ「激烈に可愛く」仕上げた長女・詩歌ちゃんのショットお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。この日、東は「最高に可愛いかったバレエの発表会」と