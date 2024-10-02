櫻坂46の三期生メンバーによる「櫻坂46 三期生ライブ」の追加公演が10月9日（水）に開催される。今回、本公演が「ABEMA PPV ONLINE LIVE」で生配信が決定した。【関連写真】櫻坂46、全国ツアーファイナル・東京ドーム2Days公演ステージ写真二期生・山崎天がセンターを務めた8thシングル『何歳の頃に戻りたいのか？』をはじめ、桜舞う春のアリーナツアー、満員御礼で11万人を動員した東京ドーム公演2デイズ、さらに三期生・山下瞳月