演歌歌手の小山雄大（21）が2日、千葉県市原市の高瀧神社にて今年4月に発売したデビュー曲「道南恋しや」のヒット祈願を行った。同曲のミュージックビデオ（MV）は公開半年で再生回数が50万回を突破するなど新人演歌歌手としては異例のヒットを見せている。澄んだ秋の風が吹く千葉県市原市の高瀧神社にチェック柄のスーツ姿で現れた小山。やや緊張の様子ながら本堂でヒット祈願の祈祷（きとう）を行った。「とても緊張しまし