9月15日のローズSで7番人気2着と好走したチェレスタ（牝3＝松下、父ハービンジャー）は右前浅屈腱炎が判明したため、登録済みの秋華賞（13日、京都芝2000メートル）を回避することが決まった。2日、シルクレーシングが発表した。先週末に角馬場で調教後に右前裏筋に張りが見られ、その後も治まらないことから、この日、獣医師がチェックしたところ判明した。まだ若く、幸い症状としては軽い方とし、早期復帰を目指す方向。近