新人演歌歌手の小山雄大（21）が2日、千葉・市原市の高瀧神社で、デビュー曲「道南恋しや」のヒット祈願を行った。神社での祈祷（きとう）が初めてという小山は「とても緊張しましたが、今日のご祈祷でまた改めて、『道南恋しや』をさらにヒットさせるぞと気合が入りました」とコメント。その後に境内で新曲を歌唱した。「高瀧神社は縁結びの神さまとして有名と聞いております。（デビューした）4月から全国各地でたくさんの皆さま