「ローソンストア 100」は、10月2日（水）から、昨年9月半ばから翌年2月末にかけて約156万個販売した「100円おでん」シリーズを、全国の店舗で発売する。【写真】全部108円！「100円おでん」ラインナップ一覧■新商品も登場今回登場する「100円おでん」は、下ごしらえ済みのため家庭で簡単・時短に「おでん鍋」を楽しめる、1パック108円（税込）の商品。今年は新商品の「うずら巻」と「ウインナー巻」をはじめ、「焼ちくわ