10月18日（金）夜8時50分よりABEMAで日韓同時・国内独占無料放送される新ボーイズグループ誕生オーディション番組「PROJECT 7」が、タイトルソング「RUN（Up To You）」のパフォーマンス映像を公開した。「PROJECT 7」は、総勢200名の参加者が挑む、過去最大規模を誇るボーイズグループ誕生オーディション番組だ。参加者には、FANTASY BOYSのカン・ミンソ、イ・ハンビンといったデビュー組や、「BOYS PLANET」に参加していたマージ