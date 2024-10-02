浦和の主将を務めるGK西川周作が2日、さいたま市内で行われたボール贈呈式に出席した。23年にアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）で優勝した際の優勝賞金の一部を使用した社会貢献活動として、さいたま市内の小学校とサッカー少年団に浦和からサッカーボールを寄贈するという。西川は「このボールを使ってたくさん遊んでもらいたいし、サッカーをやっていない子供たちもボール一つで、たくさんの友達と楽しめるっていうところ