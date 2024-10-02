◇プロ野球セ・リーグ巨人-DeNA(2日、東京ドーム)巨人の山崎伊織投手がこの試合で2回まで投げたことで、2年連続で規定投球回の143イニングに到達しました。山崎投手は昨シーズンもレギュラーシーズン最終戦のDeNA戦に先発。3回に規定投球回に到達すると、完封勝利で自身初の2桁となる10勝目を挙げていました。この日もレギュラーシーズン最終戦のDeNA戦という昨シーズンと全く同じ状況に。好投を見せ、2年連続2度目の2桁勝利を達