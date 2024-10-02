岐阜県での風力発電事業を巡り、県警が収集した住民の個人情報の抹消を命じた名古屋高裁判決を受け、県警は2日、上告しないと明らかにした。「上告審で主張を十分に立証することは困難だと判断した」と説明し、情報は抹消したとした。9月13日の高裁判決は一審岐阜地裁判決を変更し、県警が保有していると推認される情報の抹消を命令。賠償額についても請求通り認容し、一審から倍増の計440万円とした。判決によると、県警大