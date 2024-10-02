突然、噴き上がる土煙。2日朝、宮崎空港の誘導路で飛行機が通った直後に地面が爆発しました。原因はアメリカ製の不発弾でした。午前7時59分、宮崎空港の滑走路の脇の誘導路の地面が爆発。破片や土煙が大きく噴き上がりました。この影響で、誘導路が陥没。国交省の宮崎空港事務所などによりますと、陥没は長いところで7メートルの楕円（だえん）形で深さは、約1メートル。爆発があったのはS-6誘導路で、けが人はいませんでした。舗