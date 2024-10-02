［ソウル２日ロイター］ - 韓国の尹錫悦大統領は２日、中東情勢の緊迫化を受け、イスラエルなど中東地域から自国民を退避させるため軍用機を派遣するよう指示した。尹氏は、国家安全保障顧問や経済顧問との会議で、中東地域に在留する自国民の安全が最優先で、必要な全ての措置を講じなければならないと述べた。エネルギー供給、貿易、サプライチェーンへの影響について、迅速だが慎重な対応を求めたという。韓国外務省は