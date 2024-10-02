JR九州は子会社のJR九州高速船が博多と韓国・釜山を結ぶ高速船「クイーンビートル」で浸水していることを3カ月以上隠して運航していたことを明らかにした。国土交通省にも報告せず、隠蔽（いんぺい）を指示していたのは子会社の田中渉社長だとして、同氏を更迭した。 「安全意識が浸透しきれていなかった。安全風土を根付かせ、行動で信用信頼を取り戻す」 8月13日付けで、新たにJR九州高速船の社長に就任した