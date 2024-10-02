植田日銀総裁 意見交換の場を持った 政府と日銀は緊密に連携することで一致 極めて緩和的な状況で経済支えてる状態にある 総理から金融政策について指示はなかった 経済物価見通しが日銀の見通し通りなら、見極める時間十分ある 友好的な雰囲気で淡々と話した （石破首相との会談で）