東京時間17:58現在 香港ハンセン指数 22443.73（+1310.05+6.20%） 中国上海総合指数 3336.50（休場） 台湾加権指数 22390.39（休場） 韓国総合株価指数 2561.69（-31.58-1.22%） 豪ＡＳＸ２００指数 8198.19（-10.74-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84266.29（休場） ２日のアジア株は、まちまち。前日の米株安や中東情勢の緊迫化などを受けて、一部の市場は売り優勢で推移した。休場