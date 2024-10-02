高知県馬路村と、デジタル配信事業などを展開する合同会社DMM.comがDXの推進で連携することとなり、10月1日夜に東京で協定を結びました。合同会社DMM.comは専門分野であるデジタル技術を活かし、2019年から地域ごとの課題解決に取り組む「DMM地方創生」を展開しています。馬路村はDX化による地方創生を推進するため、今回DMM社と包括協定を結ぶことになったもので、1日夜に都内で締結式が行われ、馬路村の山粼出村長とDMMの