ユーロ圏１０年債利回り格差仏８０ｂｐと拡大した水準継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ2.084 フランス2.88（+80） イタリア3.422（+134） スペイン2.883（+80） オランダ2.376（+29） ギリシャ3.086（+100） ポルトガル2.659（+58） ベルギー2.713（+63） オーストリア2.592（+51） アイルラ