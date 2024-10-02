お笑いコンビ「エルフ」の荒川（28）が2日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ストレートの黒髪＆シンプルな服装の激変姿を披露した。荒川は株式会社オプテージの「eo光シンプルプラン」のCMに出演したもので、普段は金髪にギャルメーク、ド派手衣装なのが、“シンプル”な前髪ありのストレートロングの黒髪にナチュラルメーク、服装も白いシャツにジャケットという姿を見せている。荒川はCMキャラクター就任