大分県大分市の高校で看護師を目指す生徒にナースキャップを授ける戴帽式が行われました。 大分東明高校で戴帽式 大分市の大分東明高校では、基礎的な学習を終えて病院での実習に臨む生徒たちに看護師としての自覚を持ってもらおうと毎年、戴帽式を実施しています。 2日は衛生看護科の2年生39人が参加。保護者や在校生が見守る中一人一人の名前が読み上げられ、看護師の象徴のナースキャップが授け