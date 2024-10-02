外相に就任した岩屋毅議員 石破新内閣の外務大臣として入閣した衆議院大分3区選出の岩屋毅議員は、就任から一夜明けた2日、外務省で上川前大臣と引継ぎ式を行いました。 第102代内閣総理大臣に就任した自民党の石破総裁は新内閣を発足させ、1日夜、皇居では親任式と閣僚の認証式が行われました。県出身の議員としては衆議院大分3区選出の岩屋毅議員が外務大臣として入閣しています。 内閣発足から一夜明けた2日、岩屋大臣