東京と埼玉で連続して起きた緊縛強盗事件。それぞれの現場近くにある複数の防犯カメラ映像が容疑者の動きを捉えていました。そして映像から浮かび上がる2つの事件の接点とは？きのう午前2時すぎの埼玉県所沢市。防犯カメラには警察車両が次々と走っていく様子が。すぐ先は緊縛強盗事件が起きた住宅です。記者「勝手口を破壊して侵入したとみられます。ガラスが割られているのもわかります」きのう午前2時ごろ、男4人が押し入り、高