【38巻】 10月17日 発売予定 価格：550円 マンガ「彼女、お借りします」の作者・宮島礼吏氏は、Xアカウントにて同作38巻の書影を公開した。 「彼女、お借りします」はダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也とワケアリの美少女・水原千鶴との出会いから始まるラブコメ作品。八重森のサポートを受けつつ、水原とのデートを成功させるため準備を進