[10.2 J1第29節](ヨドコウ)※19:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 21 キム・ジンヒョンDF 3 進藤亮佑DF 10 田中駿汰DF 33 西尾隆矢MF 5 喜田陽MF 17 阪田澪哉MF 19 為田大貴MF 25 奥埜博亮MF 38 北野颯太MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 レオ・セアラ控えGK 1 ヤン・ハンビンDF 6 登里享平DF 16 奥田勇斗MF 7 上門知樹MF 27 カピシャーバMF 48 柴山昌也FW 29 山崎凌吾監督小菊昭雄[ガンバ大阪]先