天皇、皇后両陛下は２日、東京都千代田区のホテルニューオータニで開かれた国際青年交流会議に出席された。同会議は、両陛下の結婚を記念して１９９４年から始まった青年の国際交流事業の一環。今年はスペインやドミニカ共和国など４カ国が交流対象で、この日は気候変動などのテーマで青年らによるディスカッションが行われ、両陛下は真剣な表情で耳を傾けた。