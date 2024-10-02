KDDIは有料会員サービス「auスマートパスプレミアム」を「Pontaパス」としてリニューアルし、10月2日から提供開始した。●お得度がアップPontaパスは、リニューアルにともない、サービス内容を拡充。新たに、ローソンで毎週使用すると月額総額600円以上得する無料・割引クーポン「ウィークリーLAWSON」や、ローソンで「au PAY（コード決済）」で決済するとPontaポイント還元率が通常（0.5％）の最大4倍（2％）にアップする「Po