SHOW-YAのボーカル・寺田恵子10月1日、『芸能人格付けチェック！』（テレビ朝日系）が放送され、女性ロックバンドのパイオニア・SHOW-YAと、小学生バンドがロックバンド対決に参加した。だが、小学生バンドの扱いに、SNSでは不満の声があがっている。この日の放送では、SHOW-YAの楽曲をSHOW-YA自身が演奏した音源と、小学生ガールズバンドが演奏した音源が流れ、いずれがSHOW-YAの演奏かを当てる問題が出された。SHOW-YAは平均