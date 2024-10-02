斎藤元彦氏不信任決議を受けた兵庫県の斎藤元彦前知事の失職にともなう出直しの県知事選挙で、日本維新の会が清水貴之参院議員（兵庫県選挙区）を擁立する方向で調整しているという。10月2日に「神戸新聞NEXT」などが報じた。出直し選挙は、10月30日告示、11月17日投開票で実施されるが、斎藤前知事がすでに立候補の意向を示し、街頭活動を始めている。ほかには共産党が推薦する医師の大澤芳清氏が出馬を表明し、稲村和美前