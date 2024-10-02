読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？ちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。いま、編集部注目の作家問題は…今回の出題漢字は「岐」です。漢字は1文字ですが、読みは3文字です。ヒント：分かれ道から転じて、にぎやかな街中、世間などを意味する言葉ですさて、もう分かりましたか？読み