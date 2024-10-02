日経平均株価 始値38136.20 高値38213.54(09:02) 安値37651.07(14:55) 大引け37808.76(前日比 -843.21 、 -2.18％ ) 売買高20億5194万株 (東証プライム概算) 売買代金 4兆3895億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反落、3万8000円台割り込む ２．取引終盤に1000円超の下げ、引け際に下げ渋る