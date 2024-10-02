元賞金女王で韓国出身の女子プロゴルファー、イ・ボミが1日、自身のインスタグラムを更新。美麗な太ももあらわな秋冬ウエア姿を公開した。【写真＆動画】「いつまでも可愛過ぎ」太ももまぶしい“超ミニスカ”姿のイ・ボミゴルフウエアブランド『MARK ＆ LONA』のイベントに参加したイ・ボミは「たのしかったです」と振り返り、写真と動画をアップ。長袖トップスにニットベストを重ね、ボトムスに白のミニスカートをあわせたこ