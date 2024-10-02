【モデルプレス＝2024/10/02】女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3話が、2日に放送された。人気女優の登場が話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】朝ドラ「おむすび」に一瞬登場した人気女優◆橋本環奈主演朝ドラ「おむすび」朝ドラ第111作目となる本作は、根本ノンジ氏が脚本を手掛けるオリジナル作品。平成時代の福岡、神戸、大阪を舞台に、平成元年生ま