【モデルプレス＝2024/10/02】女優の出口夏希が2日、都内で開催された「つなげ、新しい世界線。フジクラ新CM発表会」に、俳優の長谷川博己とともに出席。誕生日のサプライズをされ、喜ぶ場面があった。【写真】出口夏希、サプライズに驚きの表情◆出口夏希、誕生日サプライズに驚きイベントの終盤に会場から「HAPPY BIRTHDAY」の楽曲が流れると出口は口に手を当ててびっくり。10月4日に23歳の誕生日を迎える出口へのサプライズで、