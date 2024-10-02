スピッツ初の大規模展覧会『SPITZ,NOW! 〜ロック大陸の物語展〜』が、11月8日から2025年1月15日まで、東京・六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューにて開催される。同展覧会の内容が一部公開となった。◆スピッツ 画像展覧会『SPITZ,NOW! 〜ロック大陸の物語展〜』は、大ヒットアルバム『ひみつスタジオ』を引っ提げて開催された全国ツアー＜SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”＞に関する展示を中心に、スピ