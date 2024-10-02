モデラー、YouTuber、グラビアアイドル、コスプレイヤーの東雲うみが、2日までにエックスを更新。『機動戦士ガンダム』に登場するシャアのマスクをつけた姿を披露すると、人気漫画家が反応した。【写真】“グラドル・コスプレイヤー”東雲うみ、“シャア”姿＆大胆な“グラビア姿”など（23枚）普段からSNSにて、大胆なグラビア姿などを披露している東雲。Youtubeでは趣味のガンプラを作る様子なども見せている。そんな彼女が