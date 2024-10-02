神尾楓珠と桜田ひよりがダブル主演する映画『大きな玉ねぎの下で』の追加キャストとして、伊東蒼、藤原大祐、窪塚愛流、瀧七海の出演が発表された。併せて、令和と平成の時代を超えてつづられる“ふたつの恋”を優しくも温かい歌声でエモーショナルに包み込む特別映像と、主演2人の“切ない横顔”を切り取ったオンライン限定すれ違いビジュアルも解禁となった。【動画】『大きな玉ねぎの下で』「伝えたい想い」が溢れ出す特別映