今月、京都競馬場で開催されるGIレース「秋華賞」「菊花賞」を記念し、3日（木）から円山公園（京都市東山区）でプロジェクションマッピングやライトアップで彩る回遊型イベント『秋華賞・菊花賞開催記念 AUTUMN FLOWERS ROAD（オータム フラワーズロード）』が開催される。9日（水）までの7日間限定。入場無料。「秋華賞・菊花賞開催記念 AUTUMN FLOWERS ROAD」を10月3日（水）から円山公園で開催！今イベントは、「JRA 京都