先月19日より配信中のNetflixシリーズ『極悪女王』に出演し、同日に27歳の誕生日を迎えた女優・唐田えりかが、2日に自身のインスタグラムを更新。笑顔のショットを披露した。【写真】唐田えりか、10キロ増量＆ピンク髪まで激変ショットの数々（8枚）唐田は、1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本（演：ゆりやんレトリィバァ）の知られざる物語を描く『極悪女王』に出演。当時ダンプ松本とと